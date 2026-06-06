Sénégal : Exportation de 2,93 millions de barils de pétrole et du gaz de GTA

Au total, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées du champ de Sangomar et commercialisées sur le marché international, pour un volume total de 2,93 millions de barils au cours du mois de mai 2026.





C’est ce qui ressort du rapport de production de Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (GTA) rendu public vendredi par le ministère de tutelle. Le document officiel précise que le plateau de production se poursuit, attestant des bonnes performances du réservoir ainsi que des installations techniques de surface.





Concernant le champ gazier transfrontalier de GTA, quatre cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été exportées durant la même période de mai 2026, représentant un volume total de 0,66 million de mètres cubes de GNL. Les autorités sectorielles indiquent à cet effet que le niveau de production de GNL demeure particulièrement élevé et stabilisé, s’inscrivant dans une excellente dynamique de performance globale des opérations extractives.





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