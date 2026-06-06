Congrès Pastef : La violente riposte de Waly Diouf Bodiang après les attaques d'Aldiouma Sow

Le ministre-conseiller du Président Bassirou Diomaye Faye, Aldiouma Sow, a contesté la légitimité des assises qui se tiennent actuellement au CICAD. Selon lui, le processus électoral sur lequel repose le congrès viole frontalement les articles 14, 17, 27 et 29 du règlement intérieur du parti.





Il a prévenu que l'ensemble des résolutions adoptées, des textes d'orientation approuvés et des futurs dirigeants désignés seront « entachés de nullité » et ne sauraient engager sa responsabilité.





La réaction de Waly Diouf Bodiang, cadre du parti et fidèle du Premier ministre Ousmane Sonko, ne s'est pas fait attendre. Il a fustigé l'absence de son camarade sur le terrain des débats. « Il ne revient pas à Aldiouma Sow de déclarer illégal un congrès auquel il n’a pas osé participer.





Il aurait dû avoir le courage de venir défendre son avis en public », a-t-il martelé, avant de minimiser la portée de cette fronde en affirmant que « la guerre qu’il mène tout seul dans son salon est sans impact sur le cours actuel des événements politiques ». Ce clivage persistant expose désormais au grand jour les tensions internes entre l'aile proche de la Présidence et celle alignée sur la Primature.





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