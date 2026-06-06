Politique : Aldiouma Sow revient à la charge et déclare "illégal" le congrès du Pastef

Le responsable politique Aldiouma Sow a contesté samedi la légitimité du congrès de son parti, le qualifiant d'illégal en raison de graves violations des textes internes.





Il a affirmé que le processus électoral sur lequel repose l'organisation de ces assises viole frontalement les articles 14, 17, 27 et 29 du règlement intérieur de la formation politique.





Face à ce qu'il considère comme un manquement statutaire majeur, Aldiouma Sow a prévenu que toutes les décisions prises lors de ce rassemblement n'auraient aucune valeur juridique à ses yeux. Il a précisé que les résolutions qui y seront adoptées, les textes d’orientation qui y seront approuvés et les dirigeants qui en seront issus seront entachés de nullité et ne sauraient en aucun cas engager sa responsabilité ni celle des militants attachés au respect des règles.



Il faut signaler que sa réaction fait suite à son retrait, il ya quelques jours, des groupes stratégiques officiels par Ayib Daffé.





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