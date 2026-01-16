Connectez-vous
Diomaye Faye effectue la Oumra à La Mecque après sa visite aux Émirats

Vendredi 16 Janvier 2026

Diomaye Faye effectue la Oumra à La Mecque après sa visite aux Émirats

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué vendredi la Oumra à La Mecque, en Arabie saoudite, après sa rencontre avec le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
 

Cette visite aux lieux saints de l'islam intervient à l'issue d'un séjour aux Émirats arabes unis au cours duquel le chef de l'État sénégalais s'est entretenu avec son homologue émirati sur le renforcement du partenariat bilatéral entre les deux pays.
 

Les échanges entre les deux dirigeants ont porté sur les différentes voies de coopération et de travail conjoint, ainsi que sur les opportunités de renforcement du partenariat bilatéral, notamment dans les domaines économique et commercial, des énergies renouvelables, de la durabilité, des infrastructures et d'autres secteurs stratégiques.
 

Ces discussions visent à servir les priorités de développement et les intérêts communs des deux pays, au bénéfice de leurs peuples, selon les termes de l'échange rapportés par les services de communication présidentiels.
 

Les Émirats arabes unis constituent un partenaire économique important pour le Sénégal dans la région du Golfe, particulièrement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures portuaires et aéroportuaires, et des investissements directs étrangers.
 

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la diplomatie économique du président Diomaye Faye, élu en mars 2024, qui multiplie les contacts avec les partenaires internationaux pour attirer des investissements et diversifier les sources de financement des projets de développement du Sénégal.
 

MS/NDARINFO


 


Nouveau commentaire :
