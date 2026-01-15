Samuel Eto'o suspendu 4 matchs et condamné à 11 millions FCFA par la CAF

Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a infligé une sanction sévère à Samuel Eto'o, légende du football africain et actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). L'ancien attaquant international, quadruple vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions Indomptables, écope d'une suspension de quatre matchs assortie d'une amende financière de 20 000 dollars américains, soit environ 11 millions de francs CFA.





Sanctions disciplinaires pour manquements lors de la CAN 2025





Cette décision de l'instance disciplinaire de la CAF intervient dans le contexte des incidents survenus lors du quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 opposant le Maroc au Cameroun, remporté par les Lions de l'Atlas sur le score de 2 buts à 0. La CAF accuse Samuel Eto'o d'être impliqué dans "des manquements graves" qui se sont produits à l'issue de cette rencontre éliminatoire disputée dans une atmosphère électrique.





Selon les informations communiquées par la Confédération africaine de football, l'ancien buteur prolifique du FC Barcelone, de l'Inter Milan et du Real Madrid aurait été mêlé à des altercations et aurait tenu des "propos inappropriés" à la fin du match de quart de finale qui a vu l'élimination précoce des Lions Indomptables du Cameroun de la compétition continentale.





Ces comportements, jugés contraires à l'éthique sportive et aux règlements de la CAF, ont valu au dirigeant camerounais une interdiction ferme d'assister aux quatre prochains matchs officiels de l'équipe nationale du Cameroun, même si son pays est déjà éliminé de la CAN 2025 en cours au Maroc.





Réaction de la Fecafoot : recours annoncé et contestation vigoureuse





La Fédération camerounaise de football, dirigée par Samuel Eto'o depuis décembre 2021, a rapidement réagi à cette sanction disciplinaire dans un communiqué officiel. La Fecafoot affirme "prendre acte" de la décision du Jury disciplinaire de la CAF tout en annonçant qu'elle exercera "les voies de recours prévues par les textes" régissant le football africain.





L'instance fédérale camerounaise ne cache pas son désaccord profond avec cette sanction qu'elle juge disproportionnée et mal fondée. La Fecafoot dénonce une décision "dépourvue de toute motivation explicite" et qui soulève "de sérieuses réserves au regard des exigences fondamentales d'un procès équitable". Cette contestation laisse présager d'une bataille juridique entre la fédération camerounaise et l'instance continentale.





Les avocats de Samuel Eto'o et de la Fecafoot devraient donc saisir la Commission d'appel de la CAF dans les délais réglementaires pour contester cette suspension et l'amende financière qui l'accompagne. La procédure d'appel pourrait suspendre temporairement l'application de la sanction en attendant l'examen du dossier par les instances supérieures de la CAF.





Contexte : une enquête de la CAF sur plusieurs incidents de la CAN 2025





Cette sanction disciplinaire contre Samuel Eto'o s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus large ouverte par la Confédération africaine de football concernant plusieurs incidents survenus lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.





Après le match incriminé opposant le Maroc au Cameroun (2-0) et la rencontre Algérie-Nigeria (0-2), autre quart de finale marqué par des tensions, la CAF avait annoncé publiquement l'ouverture d'une investigation pour "des comportements jugés inacceptables" de la part de joueurs, d'officiels et de dirigeants présents lors de ces matchs à haute intensité émotionnelle.





Dans un communiqué publié sur sa page officielle quelques jours après ces incidents, l'instance continentale du football africain assurait avoir "recueilli des rapports de match officiels ainsi que des éléments vidéo faisant état de comportements potentiellement contraires aux règlements et à l'éthique sportive". La CAF avait alors prévenu que "des sanctions appropriées seront prises" par son Jury disciplinaire après examen approfondi des faits reprochés.





Les commissaires de match, les officiels de sécurité et les observateurs de la CAF présents lors de ces rencontres ont apparemment fourni des rapports détaillés mentionnant plusieurs incidents impliquant des dirigeants, des membres de staff technique et possiblement des joueurs dans les couloirs du stade et les zones d'accès restreint après les coups de sifflet finaux.





Profil de Samuel Eto'o : de légende du football à dirigeant controversé





Samuel Eto'o Fils, 43 ans, est considéré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football africain. Avec 56 buts en 118 sélections sous le maillot des Lions Indomptables du Cameroun, il demeure le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale camerounaise. L'ancien international a remporté quatre titres de champion d'Afrique (2000, 2002, 2008 en tant que capitaine, et 2017 en tant que joueur vétéran).





Sa carrière en clubs est tout aussi prestigieuse avec des titres majeurs remportés au FC Barcelone (trois Ligues des Champions UEFA, deux Championnats d'Espagne), à l'Inter Milan (deux Ligues des Champions consécutives, un Championnat d'Italie) et dans plusieurs autres clubs européens et internationaux.





Élu à la présidence de la Fédération camerounaise de football en décembre 2021, Samuel Eto'o a succédé à Seidou Mbombo Njoya dans un contexte de crise institutionnelle du football camerounais. Sa gestion de la Fecafoot a été marquée par plusieurs controverses et tensions avec les autorités sportives nationales et continentales.





Cette suspension de quatre matchs et l'amende de 11 millions de francs CFA constituent la sanction disciplinaire la plus lourde infligée à Samuel Eto'o depuis qu'il occupe des fonctions dirigeantes dans le football africain. L'affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur sa crédibilité en tant que dirigeant et sur ses relations futures avec la Confédération africaine de football.





Implications pour le football camerounais et africain





Cette sanction disciplinaire contre l'un des dirigeants les plus médiatiques du football africain intervient dans un contexte de tensions croissantes entre certaines fédérations nationales et la CAF concernant l'organisation et l'arbitrage de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.





Plusieurs équipes éliminées ont contesté certaines décisions arbitrales et l'organisation de la compétition, créant un climat de défiance envers l'instance continentale. La sanction contre Samuel Eto'o pourrait être perçue par certains comme une volonté de la CAF d'affirmer son autorité et de rétablir la discipline dans les rangs des dirigeants nationaux.





Pour le football camerounais, cette affaire tombe au plus mauvais moment alors que les Lions Indomptables doivent se concentrer sur les prochaines échéances internationales, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.





La procédure de recours annoncée par la Fecafoot devrait se dérouler dans les prochaines semaines devant les instances d'appel de la CAF, qui devront statuer sur la légalité et la proportionnalité des sanctions infligées au président de la fédération camerounaise.





