Sadio Mané rejoint un cercle restreint avec 11 buts en CAN et devient meilleur passeur de l'histoire

Sadio Mané a inscrit mercredi soir le but décisif qui a qualifié le Sénégal pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations en battant l'Égypte (1-0), mais cette réalisation revêt également une dimension historique pour l'attaquant sénégalais.
Avec ce 11e but marqué en phase finale de la CAN, l'international sénégalais de 34 ans rejoint un cercle très fermé de joueurs ayant réussi à atteindre ce total dans l'histoire de la compétition continentale. Il s'agit de l'Ivoirien Didier Drogba, du Camerounais Patrick Mboma, de l'Égyptien Mohamed Salah et de l'actuel sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan.
Cette performance intervient lors de la sixième participation de Mané à la CAN, au cours de laquelle il a disputé 28 matchs au total avec les Lions de la Téranga.
Mais l'attaquant sénégalais a également franchi un autre cap historique lors de cette édition 2025. Avec sa neuvième passe décisive délivrée en Coupe d'Afrique des nations, Sadio Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la compétition, devançant désormais tous les joueurs qui l'ont précédé depuis la création du tournoi en 1957.
Depuis le début de la CAN 2025 au Maroc, le leader technique des Lions a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives, participant ainsi directement à cinq des réalisations sénégalaises dans cette campagne qui pourrait s'achever par un deuxième titre continental consécutif dimanche en finale contre le pays hôte marocain.
Samuel Eto'o demeure le recordman absolu
Le Camerounais Samuel Eto'o demeure néanmoins le meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 réalisations, un record qui semble encore hors de portée pour Sadio Mané. L'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter Milan a remporté la compétition à deux reprises (2000 et 2002) et a pris part à six participations entre 2000 et 2010.
Il est suivi dans ce classement des meilleurs buteurs de l'Ivoirien Laurent Pokou, décédé en 2016, qui a inscrit 14 buts en quatre éditions de la CAN (1968, 1970, 1974 et 1980). Pokou détient également le record du nombre de buts marqués lors d'un seul match de CAN avec cinq réalisations face à l'Éthiopie en 1970.
Avec ses 11 buts, Sadio Mané se positionne désormais parmi les dix meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition, aux côtés de légendes du football africain qui ont marqué de leur empreinte les différentes éditions du tournoi continental.
Un palmarès individuel et collectif impressionnant
Au-delà des statistiques, Sadio Mané a remporté la CAN 2022 avec le Sénégal au Cameroun, première couronne continentale de l'histoire des Lions de la Téranga. Il pourrait décrocher dimanche un deuxième titre consécutif si le Sénégal parvient à battre le Maroc en finale.
L'attaquant sénégalais, qui évolue actuellement en Arabie saoudite à Al-Nassr, a participé à six éditions de la CAN : 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 et 2025. Sa régularité au plus haut niveau continental sur plus d'une décennie témoigne de sa longévité exceptionnelle et de son importance capitale pour l'équipe nationale sénégalaise.
Son record de neuf passes décisives illustre également sa capacité à faire briller ses coéquipiers et sa vision du jeu collective, qualités qui ont fait de lui l'un des joueurs les plus complets du football africain moderne.
MS/AFP