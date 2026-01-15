Sadio Mané rejoint un cercle restreint avec 11 buts en CAN et devient meilleur passeur de l'histoire

Avec ce 11e but marqué en phase finale de la CAN, l'international sénégalais de 34 ans rejoint un cercle très fermé de joueurs ayant réussi à atteindre ce total dans l'histoire de la compétition continentale. Il s'agit de l'Ivoirien Didier Drogba, du Camerounais Patrick Mboma, de l'Égyptien Mohamed Salah et de l'actuel sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan.



