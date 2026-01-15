Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Sadio Mané rejoint un cercle restreint avec 11 buts en CAN et devient meilleur passeur de l'histoire

Jeudi 15 Janvier 2026

Sadio Mané rejoint un cercle restreint avec 11 buts en CAN et devient meilleur passeur de l'histoire

Sadio Mané a inscrit mercredi soir le but décisif qui a qualifié le Sénégal pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations en battant l'Égypte (1-0), mais cette réalisation revêt également une dimension historique pour l'attaquant sénégalais.
 

Avec ce 11e but marqué en phase finale de la CAN, l'international sénégalais de 34 ans rejoint un cercle très fermé de joueurs ayant réussi à atteindre ce total dans l'histoire de la compétition continentale. Il s'agit de l'Ivoirien Didier Drogba, du Camerounais Patrick Mboma, de l'Égyptien Mohamed Salah et de l'actuel sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan.
 

Cette performance intervient lors de la sixième participation de Mané à la CAN, au cours de laquelle il a disputé 28 matchs au total avec les Lions de la Téranga.
 

Mais l'attaquant sénégalais a également franchi un autre cap historique lors de cette édition 2025. Avec sa neuvième passe décisive délivrée en Coupe d'Afrique des nations, Sadio Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la compétition, devançant désormais tous les joueurs qui l'ont précédé depuis la création du tournoi en 1957.
 

Depuis le début de la CAN 2025 au Maroc, le leader technique des Lions a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives, participant ainsi directement à cinq des réalisations sénégalaises dans cette campagne qui pourrait s'achever par un deuxième titre continental consécutif dimanche en finale contre le pays hôte marocain.
 

Samuel Eto'o demeure le recordman absolu

Le Camerounais Samuel Eto'o demeure néanmoins le meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 réalisations, un record qui semble encore hors de portée pour Sadio Mané. L'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter Milan a remporté la compétition à deux reprises (2000 et 2002) et a pris part à six participations entre 2000 et 2010.
 

Il est suivi dans ce classement des meilleurs buteurs de l'Ivoirien Laurent Pokou, décédé en 2016, qui a inscrit 14 buts en quatre éditions de la CAN (1968, 1970, 1974 et 1980). Pokou détient également le record du nombre de buts marqués lors d'un seul match de CAN avec cinq réalisations face à l'Éthiopie en 1970.
 

Avec ses 11 buts, Sadio Mané se positionne désormais parmi les dix meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition, aux côtés de légendes du football africain qui ont marqué de leur empreinte les différentes éditions du tournoi continental.
 

Un palmarès individuel et collectif impressionnant


Au-delà des statistiques, Sadio Mané a remporté la CAN 2022 avec le Sénégal au Cameroun, première couronne continentale de l'histoire des Lions de la Téranga. Il pourrait décrocher dimanche un deuxième titre consécutif si le Sénégal parvient à battre le Maroc en finale.
 

L'attaquant sénégalais, qui évolue actuellement en Arabie saoudite à Al-Nassr, a participé à six éditions de la CAN : 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 et 2025. Sa régularité au plus haut niveau continental sur plus d'une décennie témoigne de sa longévité exceptionnelle et de son importance capitale pour l'équipe nationale sénégalaise.
 

Son record de neuf passes décisives illustre également sa capacité à faire briller ses coéquipiers et sa vision du jeu collective, qualités qui ont fait de lui l'un des joueurs les plus complets du football africain moderne.
 

MS/AFP
 

CAN 2025

Sadio Mané rejoint un cercle restreint avec 11 buts en CAN et devient meilleur passeur de l'histoire

Sadio Mané rejoint un cercle restreint avec 11 buts en CAN et devient meilleur passeur de l'histoire
Sadio Mané a inscrit mercredi soir le but décisif qui a qualifié le Sénégal pour la finale de la...

Mercato : Krépin Diatta courtisé par Beşiktaş, Trabzonspor et clubs anglais

Mercato : Krépin Diatta courtisé par Beşiktaş, Trabzonspor et clubs anglais
Krépin Diatta, international sénégalais de 26 ans évoluant à l'AS Monaco, se retrouve au cœur...

Samuel Eto'o suspendu 4 matchs et condamné à 11 millions FCFA par la CAF

Samuel Eto'o suspendu 4 matchs et condamné à 11 millions FCFA par la CAF
Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a infligé une sanction sévère...

Lions de la Téranga : Gana Gueye rend hommage à Sadio Mané avant la finale contre le Maroc

Lions de la Téranga : Gana Gueye rend hommage à Sadio Mané avant la finale contre le Maroc
Au lendemain de la victoire historique du Sénégal face à l'Égypte en demi-finale de la Coupe...

CAN 2025 : Sénégal et Maroc face à face pour la première fois en phase finale

CAN 2025 : Sénégal et Maroc face à face pour la première fois en phase finale
Le Sénégal et le Maroc vont s’affronter pour la première fois de leur histoire en phase finale de...
LES PLUS LUS

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

11/01/2026

Une pirogue partie de Gambie avec 61 migrants secourue à Mbattal après une panne GPS

12/01/2026

Pont Sénégal-Mauritanie: report à 2027 après évaluation des équipes

09/01/2026

FMI : Ousmane Sonko rejette catégoriquement toute restructuration de la dette du Sénégal

09/01/2026
SERVICES