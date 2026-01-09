9 janvier 2013-2026: le souvenir d'Ousmane Masseck Ndiaye demeure vivace

Il y a 13 ans jour pour jour, Saint-Louis perdait l'une de ses figures emblématiques, Ousmane Masseck Ndiaye, ancien maire de la ville, décédé le 9 janvier 2013.





Ancien édile de la commune de Saint-Louis, Ousmane Masseck Ndiaye a marqué l'histoire de la capitale du Nord par son engagement politique et son dévouement au service de la cité tricentenaire.





Figure respectée du paysage politique saint-louisien, il a contribué au développement et au rayonnement de la ville durant son mandat.





Sa disparition, survenue il y a 13 ans, avait plongé Saint-Louis dans l'émotion et la consternation.





Aujourd'hui encore, le souvenir d'Ousmane Masseck Ndiaye demeure vivace dans la mémoire collective des Saint-Louisiens qui saluent son parcours et son œuvre au service de la ville.





La communauté saint-louisienne se souvient d'un homme politique dévoué, attaché aux valeurs de la cité et à son développement.



Qu’Allah l’accueille à Firdaws. Amiiine



NDARINFO





