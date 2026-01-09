Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

9 janvier 2013-2026: le souvenir d'Ousmane Masseck Ndiaye demeure vivace

Vendredi 9 Janvier 2026

9 janvier 2013-2026: le souvenir d'Ousmane Masseck Ndiaye demeure vivace

Il y a 13 ans jour pour jour, Saint-Louis perdait l'une de ses figures emblématiques, Ousmane Masseck Ndiaye, ancien maire de la ville, décédé le 9 janvier 2013.
 

Ancien édile de la commune de Saint-Louis, Ousmane Masseck Ndiaye a marqué l'histoire de la capitale du Nord par son engagement politique et son dévouement au service de la cité tricentenaire.
 

Figure respectée du paysage politique saint-louisien, il a contribué au développement et au rayonnement de la ville durant son mandat.
 

Sa disparition, survenue il y a 13 ans, avait plongé Saint-Louis dans l'émotion et la consternation.
 

Aujourd'hui encore, le souvenir d'Ousmane Masseck Ndiaye demeure vivace dans la mémoire collective des Saint-Louisiens qui saluent son parcours et son œuvre au service de la ville.
 

La communauté saint-louisienne se souvient d'un homme politique dévoué, attaché aux valeurs de la cité et à son développement.

Qu’Allah l’accueille à Firdaws. Amiiine

NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Le Sud-Africain Abongile Tom au sifflet du derby Sénégal-Mali

Le Sud-Africain Abongile Tom au sifflet du derby Sénégal-Mali
La CAF a procédé à un changement de dernière minute dans la désignation arbitrale du quart de...

Koulibaly retrouve les Lions pour sa 101e sélection face au Mali

Koulibaly retrouve les Lions pour sa 101e sélection face au Mali
Le Sénégal retrouve son capitaine Kalidou Koulibaly, de retour après un match de suspension, pour...

Pape Thiaw refuse le piège tendu par Saintfiet: "Ça reste un match de football"

Pape Thiaw refuse le piège tendu par Saintfiet: "Ça reste un match de football"
Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a répondu avec calme et maturité aux déclarations musclées...

Pape Gueye salue l'apport d'Idrissa Gana Gueye: "Il a 36 ans, mais on dirait qu'il en a 20"

Pape Gueye salue l'apport d'Idrissa Gana Gueye: "Il a 36 ans, mais on dirait qu'il en a 20"
Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye a salué mercredi en conférence de presse l'apport...

Pape Gueye: "On va étudier le Mali pour voir comment on peut les battre"

Pape Gueye: "On va étudier le Mali pour voir comment on peut les battre"
Le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Gueye, auteur d'un doublé lors du...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

04/01/2026

Autoroute Dakar - Saint-Louis : Le collectif des 1300 impactés "rassuré" après la rencontre avec le gouverneur

03/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026
SERVICES