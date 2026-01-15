Lions de la Téranga : Gana Gueye rend hommage à Sadio Mané avant la finale contre le Maroc

Moment fort de l'échange en zone mixte : interrogé sur d'éventuelles déclarations de Sadio Mané évoquant "sa dernière Coupe d'Afrique des Nations", Idrissa Gana Gueye s'est montré surpris avant de voler au secours de son coéquipier d'attaque. "Ah oui, il a dit ça ?", a-t-il réagi dans un éclat de rire spontané, avant d'ajouter avec conviction : "Il n'est pas prophète, il ne connaît pas l'avenir. Peut-être qu'il avait dit ça quand il était plus jeune. Aujourd'hui, on est tous derrière lui."



