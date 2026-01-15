Lions de la Téranga : Gana Gueye rend hommage à Sadio Mané avant la finale contre le Maroc

Au lendemain de la victoire historique du Sénégal face à l'Égypte en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Idrissa Gana Gueye s'est confié en zone mixte sur la performance des Lions de la Téranga. Le métronome de l'entrejeu sénégalais, lucide et posé, a analysé les difficultés rencontrées contre les Pharaons tout en savourant cette précieuse qualification pour la finale programmée dimanche 18 janvier contre le Maroc.
Analyse tactique : l'Égypte, un adversaire coriace
Le milieu international sénégalais n'a pas minimisé la difficulté du défi égyptien. "On savait que ce serait un match difficile. C'est une équipe qui attend beaucoup et qui défend très bien", a déclaré Gana Gueye, reconnaissant la solidité défensive des Pharaons qui ont résisté pendant quatre-vingts minutes avant de céder sur le but salvateur de Sadio Mané.
Cette analyse du joueur évoluant au championnat reflète la réalité tactique du duel maghrébo-subsaharien : face à un bloc égyptien compact et discipliné, les Lions ont dû faire preuve de patience et de persévérance pour décrocher leur billet qualificatif.
La finale, une opportunité en or pour les Lions
Au-delà de l'analyse technique de la rencontre, Idrissa Gana Gueye a surtout mesuré l'ampleur de l'enjeu qui attend les champions d'Afrique en titre. "Chaque joueur rêve de jouer une finale de Coupe d'Afrique. C'est une véritable aubaine pour nous", a confié le milieu récupérateur, exprimant la joie collective du vestiaire sénégalais d'être à une marche seulement du sacre continental et d'une deuxième étoile africaine.
Cette déclaration du vice-capitaine des Lions témoigne de l'état d'esprit conquérant qui anime l'équipe nationale du Sénégal, finaliste de la CAN 2025 après avoir dominé l'Égypte grâce au but décisif inscrit par l'attaquant Sadio Mané à dix minutes du terme réglementaire.
Défense de Sadio Mané : "Le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal"
Moment fort de l'échange en zone mixte : interrogé sur d'éventuelles déclarations de Sadio Mané évoquant "sa dernière Coupe d'Afrique des Nations", Idrissa Gana Gueye s'est montré surpris avant de voler au secours de son coéquipier d'attaque. "Ah oui, il a dit ça ?", a-t-il réagi dans un éclat de rire spontané, avant d'ajouter avec conviction : "Il n'est pas prophète, il ne connaît pas l'avenir. Peut-être qu'il avait dit ça quand il était plus jeune. Aujourd'hui, on est tous derrière lui."
Pour le milieu de terrain sénégalais, le verdict est sans appel concernant la place de Sadio Mané dans le panthéon du football sénégalais. "C'est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal et on espère qu'il nous permettra encore de soulever le trophée continental", a déclaré Gana Gueye avec une fierté évidente, rendant ainsi un hommage appuyé à l'homme qui a ouvert le score contre l'Égypte et propulsé les Lions vers la finale tant espérée.
Unité et solidarité : les clés du succès des Lions
Cette prise de position forte d'Idrissa Gana Gueye en faveur de Sadio Mané illustre parfaitement l'unité et la solidarité qui caractérisent le groupe des Lions de la Téranga. À quelques jours du choc décisif contre les Lions de l'Atlas marocains pour la conquête de la couronne africaine, cette cohésion d'équipe apparaît comme un atout majeur pour les hommes de Pape Thiaw dans leur quête d'une deuxième étoile continentale, quatre ans après le sacre de Yaoundé en 2022.
Le rendez-vous est pris : dimanche 18 janvier 2026, le Sénégal et le Maroc s'affronteront en finale de la CAN 2025 pour déterminer le nouveau roi du football africain.
