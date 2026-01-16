Finale CAN 2025 : Amara Traoré livre les clés tactiques pour battre le Maroc

L'ancien technicien de l'équipe nationale, qui a dirigé les Lions entre 2015 et 2017, a identifié les forces et les faiblesses des Lions de l'Atlas dans une déclaration diffusée vendredi sur les réseaux sociaux, offrant une grille de lecture stratégique pour le match décisif prévu dimanche au stade de Tanger.
Amara Traoré a d'abord analysé le style de jeu de l'équipe marocaine, finaliste à domicile. "Le Maroc, une équipe ambitieuse, aime dominer par la possession et l'intensité offensive. À la perte du ballon, ils essaient de faire un contre-pressing. Très sérieux défensivement, ils prennent le risque de laisser de l'espace derrière leur ligne défensive", a expliqué l'ancien sélectionneur.
Cette observation met en lumière le principal point faible que le Sénégal pourrait exploiter : l'espace laissé dans le dos de la défense marocaine lorsque celle-ci évolue en position haute pour soutenir le jeu offensif. Les Lions de l'Atlas, portés par leur public et désireux de remporter leur premier titre continental depuis 1976, adoptent un football ambitieux mais potentiellement vulnérable aux transitions rapides.
Pour contrer cette organisation tactique marocaine, Amara Traoré préconise une stratégie offensive basée sur la vitesse et les transitions. "Le Sénégal, dès la récupération du ballon, doit se rappeler du bon match contre l'Angleterre, avec un pressing dynamique et des transitions rapides, utilisant des attaquants qui partent dans le dos des défenseurs marocains", a-t-il recommandé.
Cette référence au match amical contre l'Angleterre, où les Lions avaient démontré leur efficacité dans le jeu de transition, suggère que le Sénégal possède les armes tactiques pour déstabiliser la défense marocaine. Les attaquants sénégalais comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr ou Iliman Ndiaye disposent de la vitesse nécessaire pour exploiter les espaces dans le dos des défenseurs adverses.
L'ancien sélectionneur a également ciblé un point faible spécifique de la défense marocaine : Achraf Hakimi, le latéral droit réputé pour ses montées offensives. "Il faut privilégier les passes verticales ou diagonales derrière Hakimi, qui monte beaucoup", a conseillé Amara Traoré, identifiant un couloir potentiellement vulnérable que les Lions devront exploiter systématiquement.
Le technicien sénégalais a par ailleurs souligné une faiblesse psychologique des défenseurs marocains. "Leurs défenseurs n'aiment pas jouer sous pression", a-t-il noté, suggérant que le pressing haut pratiqué par le Sénégal pourrait perturber la relance marocaine et provoquer des erreurs défensives exploitables.
L'ancien technicien a conclu son analyse par une formule martiale destinée à galvaniser les joueurs et les supporters : "Une finale ne se joue pas, ça se gagne." Cette déclaration lapidaire rappelle que les considérations tactiques, aussi pertinentes soient-elles, devront s'accompagner d'une détermination mentale absolue pour arracher la victoire face à des Lions de l'Atlas qui disputeront cette finale à domicile avec le soutien massif de leur public.
MS/NDARINFO