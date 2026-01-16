Finale CAN 2025 : Amara Traoré livre les clés tactiques pour battre le Maroc

L'ancien technicien a conclu son analyse par une formule martiale destinée à galvaniser les joueurs et les supporters : "Une finale ne se joue pas, ça se gagne." Cette déclaration lapidaire rappelle que les considérations tactiques, aussi pertinentes soient-elles, devront s'accompagner d'une détermination mentale absolue pour arracher la victoire face à des Lions de l'Atlas qui disputeront cette finale à domicile avec le soutien massif de leur public.



