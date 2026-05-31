Diplomatie sous-régionale : Le Général Birame Diop en route vers la présidence de la Commission de la CEDEAO

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement porté la candidature du Général d’armée aérienne (2S) Birame Diop à la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).





Cette décision majeure de l'Exécutif a été rendue publique ce samedi à travers un communiqué officiel du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.





Actuel ministre des Forces armées, l'officier supérieur sera formellement proposé par le chef de l'État sénégalais lors du prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation sous-régionale, programmé en juillet 2026.







À travers cette postulation de très haut niveau, l'État du Sénégal met en avant le profil d'un homme d'État aux compétences stratégiques reconnues à l'échelle continentale. Les autorités décrivent le Général Birame Diop comme « une personnalité de grande expérience, reconnue pour son leadership, son intégrité et sa maîtrise des questions liées à la paix, à la sécurité, à la gouvernance et à l’intégration régionale ».





Cet officier de renom possède un solide bagage institutionnel pour avoir occupé les fonctions de Chef d’état-major général des Armées (CEMGA), de Chef d’état-major particulier du Président de la République et de Chef d’état-major de l’Armée de l’air.





SN/NDARINFO



