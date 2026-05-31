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Hajj 2026 : Le premier vol retour des pèlerins a quitté Djeddah

Dimanche 31 Mai 2026

Hajj 2026 : Le premier vol retour des pèlerins a quitté Djeddah

La phase retour du Hajj 2026 (1446H) a démarré ce dimanche 31 mai 2026 pour les pèlerins ayant voyagé via les voyagistes privés. Le tout premier vol retour de cette catégorie a décollé avec succès de l’aéroport international Roi Abdel Aziz de Djeddah ce matin à 06h30.

Selon les prévisions de vol, l'atterrissage de l'appareil sur le tarmac de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass est attendu cet après-midi à 15h40 GMT Inchallah, marquant ainsi le retour au bercail des premiers contingents de fidèles après l'accomplissement des rites aux lieux saints de l'Islam.
 

SN/NDARINFO
 



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