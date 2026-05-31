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Cybersécurité : Aïssatou Diop Fall convoquée à la police

Dimanche 31 Mai 2026

Cybersécurité : Aïssatou Diop Fall convoquée à la police

La célèbre journaliste Aïssatou Diop Fall est convoquée ce lundi 1er juin 2026 dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) de la police nationale, à la suite d'une procédure d'autosaisine enclenchée par le parquet.

La patronne de la chaîne de télévision « Public Sn » est attendue par les enquêteurs à la suite d'instructions formelles données par le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Ibrahima Ndoye.
 

Cette affaire judiciaire, qui agite la presse nationale, a éclaté après que la journaliste a publiquement déclaré « qu'elle souhaite que le président de PASTEF, Ousmane Sonko, soit enlevé par des terroristes ».


Bien que la patronne de média ait rapidement à clarifier ses propos à travers une nouvelle production vidéo face au tollé généralisé suscité par ses propos, le maître des poursuites a jugé nécessaire d'ordonner son audition par les limiers de la DSC pour faire toute la lumière sur cette sortie polémique.
 

SN/NDARINFO

 



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