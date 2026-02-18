"Distribution de 5000 FCFA" : Le Koweïtien s'explique devant la police de Guédiawaye

Un ressortissant koweïtien, au cœur d'une vive polémique après la diffusion d'une vidéo le montrant distribuer des billets de 5 000 FCFA dans un établissement scolaire, s'est présenté ce mardi au ministère de l’Éducation nationale avant d'être auditionné par la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Guédiawaye.



Directeur de société, l'homme a expliqué aux enquêteurs avoir agi dans le cadre de la distribution de l'aumône légale (zakat) sur proposition de Sénégalais résidant au Koweït.





L'homme d'affaires a précisé avoir visité 100 daaras à travers le pays avant de se rendre au lycée Canada de Pikine, où la scène a été filmée par un élève. Bien qu'il affirme avoir obtenu l'aval des chefs d'établissements, le bienfaiteur a décidé de suspendre ses distributions jusqu'à nouvel ordre. Ressorti libre après plusieurs heures d'audition, il est attendu à nouveau ce mercredi dans les locaux de la Sûreté urbaine.





MS/NDARINFO





