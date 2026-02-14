Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

L'établissement, qui menaçait ruine en raison de son état de vétusté extrême, a été entièrement démoli et reconstruit. "La vétusté des locaux ne garantissait plus la sécurité de nos enfants, ni la sérénité indispensable à l'enseignement. J'ai pris la décision de ne pas attendre : démolir tout l'existant et reconstruire un établissement à la dimension de mes ambitions pour Saint-Louis", a déclaré le maire.





"Cet édifice flambant neuf a été entièrement financé par anticipation et réalisé par le budget de la commune de Saint-Louis. Ceci est la preuve vivante que la décentralisation n'est pas un vain mot. C'est la démonstration que lorsque les ressources locales sont gérées avec rigueur et transparence, elles retournent directement aux populations sous forme d'investissements durables", a-t-il affirmé.





L'inauguration s'inscrit dans un programme plus large de réhabilitation des établissements scolaires de la commune. Amadou Mansour Faye a indiqué que ce programme a déjà permis la reconstruction ou la réhabilitation de 8 écoles élémentaires, dont 4 sont déjà achevées. Les travaux de 5 nouvelles écoles démarreront au cours de l'exercice 2026.





L'édile de Saint-Louis a également annoncé plusieurs projets pour l'avenir. L'école Khayar Mbengue sera inscrite dans le cadre du programme de développement touristique 2, qui comprendra aussi la réhabilitation de la gouvernance et de la gare emblématique de Saint-Louis. Par ailleurs, la zone de SERAS ( sise à Khor) a été affectée à la construction d'une nouvelle école élémentaire, dont le site est disponible.



