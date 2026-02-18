Connectez-vous
Sécurité publique : La Brigade de Ngor démantèle un réseau de transvasement illicite de gaz

Mercredi 18 Février 2026

Les éléments de la Brigade de Proximité de Ngor ont interpellé, le lundi 16 février 2026, un homme de 36 ans pour escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui.

Cette intervention fait suite à un renseignement dénonçant le transvasement frauduleux de gaz de bouteille en bouteille afin d'en tirer un profit illicite. Lors de la fouille du véhicule transportant des bouteilles de 12 kg, les gendarmes ont saisi des tuyaux en plastique et des clés de serrage.
 

L'individu a reconnu sans détour les faits, affirmant qu'il agissait pour le compte de son employeur, non encore identifié, dans un but lucratif. L'enquête se poursuit pour démanteler l'ensemble du réseau.
 

MS/NDARINFO
 


