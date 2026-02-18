8 ans après le drame de l'UGB : Le procès Fallou Sène calé pour le 26 juin prochain

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, a annoncé que le procès sur la mort de Fallou Sène se tiendra le 26 juin 2026.



Cette annonce a été faite mardi lors d'une conférence de presse consacrée aux circonstances du décès d'un autre étudiant, Abdoulaye Ba.





Fallou Sène, étudiant à l’Université Gaston-Berger (UGB) de Saint-Louis, avait été tué le 15 mai 2018 lors d'affrontements avec les forces de l'ordre alors que les étudiants réclamaient le paiement de leurs bourses.



Ce drame, qui avait suscité une vive émotion nationale, trouve un écho tragique dans la disparition récente d'Abdoulaye Ba, étudiant en chirurgie dentaire, décédé le 9 janvier après une intervention des forces de l'ordre sur le campus de l'UCAD.





MS/NDARINFO



