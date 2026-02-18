"Transformer les litiges en progrès" : La vision forte de Bassirou Diomaye Faye pour la justice

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce mardi à Diamniadio à la pose de la première pierre de l’école de formation du Barreau du Sénégal. Lors de cette cérémonie, le chef de l’État a souligné que la justice moderne ne doit plus se limiter à trancher les litiges, mais doit désormais prévenir les conflits et les transformer en opportunités de dialogue et de progrès. Cette initiative s'inscrit dans la "Vision Sénégal 2050", qui positionne la justice, la gouvernance et la paix sociale comme les piliers essentiels d'un développement durable et souverain.





Le président Faye a rappelé que l'avocat occupe une place stratégique irremplaçable en tant qu'acteur de régulation sociale par le biais de la médiation et de l'arbitrage. Il a cependant déploré le déficit criant de ressources humaines dans le secteur, notant que le Sénégal ne compte qu'un magistrat pour 100 000 habitants, avec un effectif total de seulement 530 magistrats, 472 greffiers et 439 avocats. Ces chiffres, selon le président, interrogent la capacité du pays à garantir un accès équitable et efficace à la justice sur l'ensemble du territoire national.





Le futur complexe de formation sera doté de 16 salles de classe modernes, d’un auditorium de 400 places, ainsi que de blocs administratifs et d'infrastructures d'hébergement. Ce projet vise à former des professionnels du droit capables de proposer des solutions innovantes et consensuelles tout en respectant les principes fondamentaux de l’État de droit.





MS/NDARINFO



