3 mois de plus à Rebeuss : La Cour suprême saisie du dossier Farba Ngom

Le procureur général financier a formé un pourvoi en cassation ce mardi, bloquant la mise en liberté provisoire du député-maire des Agnam, Farba Ngom.



Ce recours de dernière minute intervient à la veille de l'expiration du délai légal, gelant ainsi l'exécution de l'arrêt de la Chambre d'accusation qui était pourtant favorable au responsable de l'Alliance pour la République (APR).





En raison de l'effet suspensif immédiat de ce pourvoi, Farba Ngom voit son séjour carcéral prolongé à la prison de Rebeuss. La Cour suprême dispose désormais d'un délai légal de trois mois pour statuer sur le dossier et décider du sort judiciaire du parlementaire.





Cette démarche du parquet suscite des interrogations au sein de l'opinion publique et de la défense. Le ministère public n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance de liberté provisoire concernant Tahirou Sarr, co-inculpé dans la même affaire, ce qui alimente les soupçons d'un traitement judiciaire sélectif à l'encontre du maire des Agnam.





MS/NDARINFO



