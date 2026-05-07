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Keur Ayib : interpellation de 35 candidats à l'émigration en partance pour la Gambie

Jeudi 7 Mai 2026 - 20:09

Keur Ayib : interpellation de 35 candidats à l'émigration en partance pour la Gambie
Le Commissariat spécial de Keur Ayib a porté un coup d'arrêt à une tentative d'émigration clandestine ce mercredi 6 mai 2026. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de trente-cinq candidats, âgés en moyenne de 29 ans, alors qu'ils tentaient de franchir la frontière. Ce groupe hétéroclite souligne la dimension sous-régionale du phénomène avec la présence de vingt-cinq Maliens, six Sénégalais, trois Guinéens et un ressortissant burkinabé.  


En provenance des pôles urbains de Dakar et de Thiès, ces jeunes projetaient de rallier la localité de Brikama, en Gambie. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette destination devait servir de point de ralliement stratégique pour embarquer clandestinement vers les côtes espagnoles. Le voyage était prévu à bord d'une embarcation de fortune, exposant les candidats aux risques majeurs de la traversée atlantique.  


L’autorité judiciaire a été immédiatement saisie de l'affaire pour définir les suites légales à donner à ces interpellations. Parallèlement, une étroite collaboration a été établie entre le commissariat et l’antenne de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de migrants (DNLT) de Karang. Cette synergie vise à remonter la filière et à démanteler le réseau criminel responsable de l'organisation de ce voyage illégal.  


L’enquête suit actuellement son cours pour identifier les passeurs et les logisticiens impliqués dans ce trafic d'êtres humains. Cette opération rappelle l'engagement des autorités de surveillance frontalière dans la lutte contre l'émigration irrégulière, au moment où les départs semblent se multiplier depuis les pays voisins.  


MS/NDARINFO
 


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