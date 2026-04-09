Drame à Saint-Louis : Soirée alcoolisée et mort suspecte, un suspect écroué

Une soirée privée a viré au drame à Saint-Louis. Un ingénieur a été interpellé et placé en garde à vue, soupçonné de meurtre suite à la chute mortelle d'un de ses compagnons.





Les faits se sont déroulés dans un appartement de la vieille ville lors d'une soirée fortement alcoolisée. La victime a fait une chute fatale depuis une hauteur, perdant la vie sur le coup.



Si les premières constatations pouvaient laisser penser à un accident lié à l'ébriété, l'enquête a rapidement pris une tournure criminelle. Les versions contradictoires livrées par l'ingénieur et les autres participants aux enquêteurs du commissariat central ont éveillé les soupçons des autorités.



Des indices relevés sur les lieux suggéreraient une altercation ayant précédé la chute. Le suspect est actuellement interrogé pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui secoue la communauté locale.





MS/NDARINFO



