Éducation : Le gouvernement et le G7 s’accordent sur l’apurement du passif

Une lueur d’espoir pointe pour le système éducatif sénégalais. À la suite d’une séance de travail marathon tenue le mardi 7 avril 2026, de 16 heures à minuit, le gouvernement et les syndicats d’enseignants membres du G7 ont abouti à des engagements fermes pour l’apurement du passif des accords. La rencontre, qui a réuni plusieurs ministres (Fonction publique, Éducation nationale, Emploi) ainsi que des représentants de la Primature et des Finances, a permis de lever les points de blocage majeurs.





Parmi les mesures phares, l’État s’est engagé à mettre sur pied un Comité technique sectoriel pour veiller à l’application stricte des engagements et un comité ad hoc, prévu d’ici fin mai 2026, pour auditer l’imposition des rappels.





Sur le plan financier, le gouvernement a promis la digitalisation du paiement des indemnités liées aux examens (Bac, Bfem, Cfee) dès la fin des épreuves, ainsi que la révision des textes fixant les indemnités de supervision. Un projet de protocole révisé, incluant les échéances manquantes, devait être transmis aux syndicats au plus tard ce vendredi 10 avril.





MS/NDARINFO



