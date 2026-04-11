Coup de filet : 11 kg de drogue saisis à Rufisque, la passagère passe aux aveux

Le Commissariat d’arrondissement de Rufisque-Est a réalisé une saisie de drogue significative lors d'une opération de sécurisation nocturne. Ce vendredi 10 avril, aux environs de 03h15, les agents du corps urbain ont intercepté une importante cargaison de stupéfiants à hauteur de l’« Arrêt Khale ».





Le contrôle d'un véhicule de transport en commun de marque Peugeot, effectuant la liaison entre la SONADIS et le Lac Rose, a permis de démasquer une passagère au comportement suspect. La fouille de ses bagages a révélé la présence de onze blocs de chanvre indien, d'un poids total de 11 kilogrammes, soigneusement dissimulés dans un sac multicolore.





`Pour tenter de justifier la possession de cette marchandise, la mise en cause a d'abord prétendu revenir d'une consultation mystique à Fatick. Cependant, l'expertise technique de son téléphone portable a révélé qu'elle provenait en réalité d'un pays de la sous-région. Confrontée aux preuves numériques, elle a fini par passer aux aveux. La suspecte a été placée en garde à vue et l'enquête se poursuit pour identifier ses commanditaires.





MS/NDARINFO



