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Macky Sall à l'ONU : L'ancien diplomate burkinabè Alpha Barry livre un plaidoyer de poids

Samedi 11 Avril 2026 - 10:42

Macky Sall à l'ONU : L'ancien diplomate burkinabè Alpha Barry livre un plaidoyer de poids

Dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur, Alpha Barry, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a formulé un plaidoyer vigoureux en faveur de la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’ancien diplomate estime que l’ex-président sénégalais possède un « profil rare », capable de revitaliser un multilatéralisme actuellement en crise.
 

Alpha Barry a notamment rappelé l'implication de Macky Sall lors de la crise politique burkinabè de 2015, saluant son courage pour être « resté sur place, au cœur de la crise » afin de stabiliser la situation.

Outre son leadership de proximité, l'ancien ministre souligne la « solidarité opérationnelle » de Macky Sall envers le Sahel et ses médiations internationales d'envergure, comme son intervention dans le conflit russo-ukrainien pour garantir l'approvisionnement de l'Afrique en céréales.

Selon lui, la maîtrise des équilibres mondiaux et la parole « écoutée » de Macky Sall font de lui le candidat idéal pour porter les revendications du continent et diriger l'institution onusienne.
 

MS/NDARINFO
 


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