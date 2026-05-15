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Baccalauréat 2026 : Les convocations sont désormais disponibles sur PortailBAC

Vendredi 15 Mai 2026 - 09:27

Baccalauréat 2026 : Les convocations sont désormais disponibles sur PortailBAC

L'Office du Baccalauréat a officiellement lancé la mise à disposition des convocations pour la session 2026. Dans une note datée du 12 mai 2026, le Directeur de l'Office, le Pr Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, informe les candidats, les chefs d'établissement et les inspecteurs d'académie que les documents sont accessibles via la plateforme numérique PortailBAC (https://portailbac.ucad.sn/ ).
 

Chaque candidat a la responsabilité d'imprimer sa convocation avant de se présenter à son centre de composition. Pour faciliter la prise en main de cet outil, un tutoriel vidéo est mis à disposition sur YouTube. Cette dématérialisation permet également aux candidats de consulter leurs futurs résultats en temps réel sur le même portail.
 

Comment récupérer votre convocation ?

Pour vous connecter, vous aurez besoin de trois informations essentielles :
 

  • Le Code de l'établissement (ou du CAOSP) ;

  • Votre Numéro de table ;

  • Votre Date de naissance.

Tolérance zéro pour le téléphone portable

 

L'Office du Baccalauréat profite de cette annonce pour adresser un avertissement ferme : l'usage ou la simple possession d'un téléphone portable est strictement interdit dans les centres d'examen. Tout candidat surpris avec un mobile sera immédiatement exclu de la session, conformément à la réglementation en vigueur. Il est donc conseillé de prendre ses dispositions bien avant l'entrée en salle pour éviter toute sanction irréversible.
 

Les chefs d'établissement disposent, de leur côté, d'un accès dédié leur permettant de consulter et d'imprimer les convocations des élèves inscrits dans leurs structures respectives. Cette double sécurité garantit qu'aucun candidat ne soit laissé de côté par manque de moyens techniques personnels.
 

MS/NDARINFO
 



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