La direction régionale de l’élevage et des productions animales de Saint-Louis, dirigée par le Dr Moustapha Sarr, a co-présidé jeudi un atelier stratégique axé sur la dynamique organisationnelle, la révision des textes statutaires et la bonne gouvernance de la Maison des éleveurs. Cette rencontre, qui a réuni les délégués des trois départements de la région aux côtés d'Ismaila Sow, président du conseil national de la structure, a permis d'acter le lancement officiel du « livret d'éleveur ». Véritable carte d'identité professionnelle, ce document permettra d'identifier de manière l'ensemble des membres recensés sur le territoire national sénégalais.





Une feuille de route pour le renouvellement des instances communales et régionales

L'un des enjeux majeurs de cet atelier résidait dans l'organisation de la succession d'Ousmane Sow, figure emblématique et regretté président régional de l'organisation.



« Au niveau de la région de Saint-Louis, nous sommes dans un contexte où le renouvellement des instances de la maison des éleveurs est vraiment une nécessité », a rappelé le directeur régional. Afin de pallier ce vide institutionnel, les acteurs ont élaboré une feuille de route consensuelle pour piloter le renouvellement complet des instances aux niveaux communal, départemental et régional. L'objectif est que « le renouvellement se fasse selon la volonté des autorités, aussi bien au niveau communal, départemental que régional », après que les membres ont pu « s'approprier du statut, des éléments et des missions de cette maison des éleveurs ».





Tabaski 2026 : Le spectre des invendus face à un approvisionnement massif du marché

Le volet commercial à l’approche de la fête de la Tabaski a également meublé les discussions. « En ce qui concerne la Tabaski, on vous rassure pour vous dire que le marché est très bien approvisionné », a affirmé le Dr Moustapha Sarr, s'appuyant sur la récente tournée de terrain effectuée par le ministre Mabouba Diagne au niveau de Médina Ndiathbé. Cependant, le président Ismaila Sow a partagé son inquiétude face à la rareté des acheteurs à quelques jours de la fête : « Vraiment, en tout cas moi ce que j'ai vu à travers notre pays pour la Tabaski, ça me fait peur aujourd'hui pour les invendus encore. (...) J'ai vu que vraiment ils sont très bien approvisionnés les moutons. Donc seulement que j'ai peur, pourquoi la population n'est pas sortie acheter les moutons pour la Tabaski ».



Selon lui, « les éleveurs ne peuvent pas continuer toujours à amener des moutons et ne pas voir des gens qui achètent ces moutons », lançant ainsi un signal d'alerte pour le secteur.





MS/NDARINFO



