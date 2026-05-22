PASTEF : Seule la candidature d'Ousmane Sonko déclarée recevable par la HARP

La Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) de PASTEF-Les Patriotes a officiellement publié sa décision n°002/2026/HARP arrêtant la liste provisoire des candidats à l'élection de la présidence du parti. À l'issue de l'examen des différents dossiers de déclaration déposés avant la date limite du 20 mai 2026, l'organe de contrôle dirigé par Mouhamadou Ngouda Mboup a validé une seule et unique candidature : celle du président sortant, Ousmane Sonko. Toutes les autres candidatures enregistrées ont été formellement déclarées irrecevables en raison de divers manquements administratifs et statutaires.





Une cascade d'irrecevabilités pour défaut de cotisations et dossiers incomplets

Le document de la HARP détaille avec précision les motifs ayant conduit au rejet des dossiers des sept autres prétendants. Pour MM. Alassane Sow et El Hadji Moussa Gueye, l'instance de contrôle a constaté une « irrégularité insusceptible de régularisation » liée au fait qu'ils n'étaient pas à jour dans le versement de leurs cotisations d'adhérents, en violation flagrante de l’article 16 du règlement intérieur du parti.





D'autres rejets reposent sur des vices de forme ou des pièces manquantes. Le dossier de M. Lat Grant Dione a été recalé pour absence de la déclaration de candidature obligatoire à l'attention du président de la HARP. Pour M. Pape Alioune Badara Gueye et M. El Hadji Madior Diop, les vérifications ont révélé l'absence notable du verso de leur Carte Nationale d'Identité ou de leur carte de membre. Enfin, la candidature de M. El Hadji Leyty Thiam est devenue sans objet après que l'intéressé a « attesté devant huissier et les membres de la HARP "retirer sa candidature pour soutenir la candidature de Monsieur Ousmane SONKO" ».





Un délai de réclamation fixé au 22 mai avant la liste définitive



La séance spéciale du 21 mai 2026, qui a vu siéger Mouhamadou Ngouda Mboup (président), Fatimata Sira Sarr, Mamadou Salif Sané et Baye Niasse (membres), ouvre désormais la phase des contentieux conformément aux textes régissant la formation politique. L'article 3 de la décision stipule que « tout candidat peut faire une réclamation au plus tard le 22 mai 2026 à 17h ». Passé ce délai, et après arbitrage des éventuels recours, la liste des candidats à la présidence de PASTEF sera définitivement verrouillée.





MS/NDARINFO



