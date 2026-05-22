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Salaires des fonctionnaires : la date fatidique annoncée après le piratage du Trésor.

Vendredi 22 Mai 2026

Salaires des fonctionnaires : la date fatidique annoncée après le piratage du Trésor.

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a formellement assuré ce vendredi devant l’Assemblée nationale que les salaires des fonctionnaires et agents de l’État seront intégralement payés d'ici la fin du week-end. Cette déclaration intervient après la cyberattaque d'envergure qui a ciblé les systèmes informatiques du Trésor public ces derniers jours, provoquant d'importantes perturbations logistiques. Devant les parlementaires, le grand argentier de l'État a confirmé le redémarrage effectif des opérations financières prioritaires.
 

Reprise des paiements et multiplication des attaques contre les infrastructures stratégiques

 

« Vous avez constaté que les paiements ont repris au niveau des différentes collectivités territoriales mais aussi au niveau des dépenses importantes de l’Etat. Les salaires vont être payés d’ici la fin du week-end et tous les autres services sont en train d’être pris en charge », a déclaré le ministre lors de cette séance de questions d’actualité. Cheikh Diba a évoqué un contexte particulier pour justifier la récurrence des offensives numériques ciblant des structures névralgiques du pays, notamment le Trésor public et la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF). « Il y a des centaines et des centaines d’attaques auxquelles nous sommes confrontées quotidiennement. […] Nous essayons, avec nos équipes, de les contenir mais il arrive que des choses passent », a-t-il confessé avec transparence.
 

Sécurisation des données et résilience du service public face aux menaces

 

Face à cette menace invisible mais permanente, l'Exécutif a mis en place des protocoles de réplique et de sauvegarde technologique permettant aux administrations touchées de restaurer promptement leurs serveurs. Le ministère des Finances mise désormais sur une stratégie de résilience continue pour minimiser l'impact de ces intrusions sur le quotidien des Sénégalais. « Nous nous préparons au quotidien à faire face à ces attaques étant entendu que par moment, il est peut-être nécessaire de comprendre qu’il va y avoir des zones de vulnérabilité mais le plus important c’est de se relever et de pouvoir continuer la fourniture de service public », a conclu M. Diba devant la représentation nationale.
 

MS/NDARINFO
 



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