Bilan de la Primature : Ousmane Sonko annonce une déclaration imminente

Au lendemain de la sortie médiatique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko a réagi en annonçant une prise de parole prochaine. S'exprimant par téléphone lors d'une activité de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), le président de Pastef a manifesté son intention de s'adresser directement aux citoyens.





Ousmane Sonko a précisé qu'il comptait dresser un bilan exhaustif de ses deux années passées à la tête de la Primature. « Je ferai le bilan de tout ce que nous avons eu à accomplir dans tous les secteurs », a-t-il affirmé, soulignant sa volonté de rendre compte de l'action gouvernementale sous sa direction.





Un appel à la cohésion du parti

S'adressant aux jeunes militants, le leader de Pastef a insisté sur la force et le dynamisme de son mouvement, qu'il qualifie de « plus grande formation politique du pays ». Il a exhorté la JPS à maintenir le cap pour assurer le rayonnement continu du parti. Dans un message de fermeté, il a également déclaré que « tous ceux qui tentent de lui tourner le dos finiront par revenir réclamer leur place », réaffirmant ainsi la solidité de l'appareil politique.







Cette intervention intervient après les déclarations du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui avait rappelé samedi soir que le maintien d'Ousmane Sonko à son poste reposait sur sa confiance présidentielle. Cette séquence politique met en lumière les rôles respectifs des deux têtes de l'exécutif au sein de la majorité.







MS/NDARINFO





