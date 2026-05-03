Articles L29 et L30 : Les sérieuses réserves de Khalifa Sall sur la méthode

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a exprimé une vive préoccupation concernant la méthode adoptée par les autorités pour la réforme du code électoral, visant notamment les articles L29 et L30. S'appuyant sur son expérience des processus de dialogue au Sénégal, le leader de Taxawu Sénégal a rappelé que les questions électorales relèvent traditionnellement d'une concertation approfondie.





Un manque de cohérence et de concertation



Khalifa Sall pointe du doigt ce qu'il qualifie d'incohérence au sein de la majorité actuelle. Il s'étonne que des dispositions, précédemment examinées puis écartées lors des concertations nationales et du dialogue politique initié par le pouvoir, soient aujourd'hui remises sur le tapis. Pour l'ancien maire, ce revirement soudain soulève des interrogations légitimes sur la transparence du processus décisionnel et regrette l'absence d'explications claires de la part des autorités.





Vers une mobilisation de l'opposition ?

Bien que son propre camp ne soit pas directement impacté par ces modifications, Khalifa Sall met en garde contre la tentation d'un « passage en force » sur des règles aussi cruciales pour la stabilité démocratique. Insistant sur la nécessité de préserver le consensus, il a annoncé que des initiatives pourraient être prises dans les prochains jours pour répondre à cette situation.





MS/NDARINFO





