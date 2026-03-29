Emploi : L'Union africaine lance sa campagne de recrutement de volontaires

L'Union africaine (UA) a lancé ce week-end une campagne de recrutement massive pour intégrer la nouvelle cohorte du Corps des Jeunes Volontaires de l'Union Africaine (CJV-UA). Ce programme phare de l'organisation continentale invite les jeunes professionnels africains, âgés de 18 à 35 ans, à soumettre leur candidature pour des missions de volontariat d'une durée de 12 à 24 mois au sein des institutions de l'UA, des communautés économiques régionales et des États membres.





Les candidats sélectionnés seront déployés dans divers secteurs stratégiques, notamment la gouvernance, la paix et la sécurité, la santé, l'éducation et l'intégration économique. Cette initiative vise à promouvoir le leadership des jeunes et à renforcer l'intégration continentale par le partage d'expertises entre les différentes régions d'Afrique. Pour être éligibles, les postulants doivent être ressortissants d'un État membre de l'UA, posséder au moins une licence universitaire et justifier d'une première expérience professionnelle ou de bénévolat.





Le processus de sélection se déroulera en plusieurs étapes, incluant une évaluation technique et une formation d'orientation pré-déploiement. L'Union africaine prend en charge les frais de voyage, l'assurance médicale et verse une allocation mensuelle de subsistance aux volontaires retenus. Cette année, une attention particulière est portée aux profils spécialisés dans les technologies de l'information, l'agriculture durable et l'égalité des genres, en parfaite adéquation avec les objectifs de l'Agenda 2063.





Les candidatures doivent être déposées exclusivement via le portail officiel de recrutement de l'Union africaine avant la date limite fixée pour cette session. Cette campagne de recrutement intervient dans un contexte où l'UA souhaite dynamiser l'implication de la jeunesse dans la mise en œuvre des politiques de développement continental. L'organisation espère attirer des milliers de talents issus des 55 pays membres pour favoriser une approche multisectorielle des défis actuels du continent.





Postulez ici à l'adresse : https://au2063-my.sharepoint.com/personal/orilogbonc_AfricanUnion_org/





MS/NDARINFO





