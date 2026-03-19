Emploi Nations Unies au Sénégal : Le FIDA cherche de nouveaux experts en agriculture

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a ouvert ce jeudi 19 mars 2026 le recrutement pour un poste stratégique au sein de ses services. Cette agence spécialisée des Nations Unies, acteur majeur de la lutte contre la pauvreté rurale et de la faim dans le monde, cherche à renforcer ses équipes dans un contexte de déploiement de nouveaux programmes de résilience agricole.





Le poste, proposé sous un contrat à durée déterminée, s'adresse à des professionnels de haut niveau justifiant d'une solide expérience dans la gestion de projets de développement international ou d'économie rurale. Les candidats doivent impérativement détenir un diplôme universitaire de niveau Master (ou équivalent) dans des domaines tels que l'agronomie, la gestion de projet ou le développement durable.



Une parfaite maîtrise du français et de l'anglais est exigée pour répondre aux standards de cette institution multilatérale qui collabore étroitement avec l'État du Sénégal, notamment via le Projet d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural (PADAER).



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MS/NDARINFO

