Emploi des jeunes : Signature de la convention nationale « And Yombal Xëy »

L’État sénégalais et les organisations du secteur privé ont franchi une étape historique ce jeudi 23 avril 2026 avec la signature de la convention nationale « And Yombal Xëy ». Cet accord stratégique a pour ambition de briser les barrières entre le système de formation et le monde du travail en créant une passerelle directe vers des emplois dignes, productifs et durables.



Ce dispositif s'impose désormais comme le bras opérationnel de la politique d'insertion professionnelle des jeunes à l'échelle nationale.





Un levier majeur de l'Agenda 2050

Inscrit dans la dynamique de l’Agenda national 2050, ce partenariat repose sur un modèle de responsabilité partagée entre la puissance publique et les entreprises. L'objectif est de transformer les orientations stratégiques de l'État en actions concrètes pour favoriser l'inclusion sociale et stimuler la création de richesses.





En s'appuyant sur les enseignements des programmes passés, « And Yombal Xëy » ambitionne de bâtir une économie plus compétitive tout en posant les bases d'un nouveau contrat social fondé sur la justice sociale et des résultats tangibles pour la jeunesse.





MS/NDARINFO



