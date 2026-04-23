SODEFITEX : Production record de 25 000 tonnes saluée par le chef de l'État

Le département de Vélingara a constitué, ce jeudi 23 avril 2026, la première étape de la tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye dans la région de Kolda. Au cœur de cette visite, la relance industrielle et agricole avec une étape remarquée à l'usine de coton de la SODEFITEX. Le chef de l'État s'est engagé à accompagner le développement de cette filière stratégique pour redynamiser la production cotonnière dans une zone traditionnellement reconnue comme le poumon blanc du Sénégal.





Rendements records et espoir pour le coton

Le président a salué les performances exceptionnelles de la récente campagne agricole, marquée par une production passée de 15 000 tonnes à 25 000 tonnes avec des rendements record. Fort de ce constat, Bassirou Diomaye Faye a réitéré sa volonté de faire de Vélingara un levier de la souveraineté industrielle. Toujours dans le département, le chef de l'État s'est rendu dans le bassin rizicole de l'Anambé (secteur G) pour échanger avec les producteurs et évaluer les capacités de ce bassin névralgique pour la sécurité alimentaire nationale.





Un agenda chargé à Kolda

Après cette immersion rurale, le Président de la République est attendu dans la ville de Kolda dès cet après-midi pour le volet social de sa tournée. Au programme : l'inauguration de l'antenne locale du SAMU régional et la pose de la première pierre du futur pôle mère-enfant. La journée se clôturera par une série d'audiences politiques et institutionnelles, de 20 heures à 22 heures, où le chef de l'État recevra les élus territoriaux, les députés ainsi que les coordonnateurs départementaux de la région.





MS/NDARINFO



