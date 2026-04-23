Énergie : Le sud-coréen GasEntec va construire le terminal GNL de Dakar

Le Sénégal franchit une étape décisive dans sa stratégie "Gas-to-Power" avec l'attribution d'un contrat majeur à l'entreprise sud-coréenne GasEntec pour la construction d'un terminal de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) à Dakar. Ce projet d'envergure est mené en partenariat avec ELTON Logistics & Services, filiale du premier distributeur de carburant du pays, ELTON Oil Company. L'infrastructure reposera sur une unité de regazéification sur jetée (FSRU) utilisant une solution modulaire innovante, conçue pour accélérer les délais de livraison et garantir une mise en service dès le premier semestre 2027.





Une bouffée d'oxygène pour le réseau électrique

L'objectif central de ce terminal est d'importer du GNL pour alimenter en gaz naturel les infrastructures énergétiques névralgiques du pays. La centrale électrique de Cap des Biches, la plus grande du Sénégal avec ses 300 MW, sera la principale bénéficiaire de cet approvisionnement, aux côtés d'autres centrales et de clients industriels de premier plan.





En misant sur cette solution flottante, le Sénégal renforce significativement la sécurité et la flexibilité de son mix énergétique, tout en amorçant une transition plus propre et plus compétitive pour son industrie nationale.





MS/NDARINFO



