Emploi : l’ANSD lance un vaste appel à candidatures pour le recrutement de 288 agents

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ouvre un important processus de recrutement visant à mobiliser 288 nouveaux agents sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de l'institution pour ses prochaines grandes enquêtes statistiques d'envergure nationale.





Le profil des postes à pourvoir est varié, allant des enquêteurs de terrain aux superviseurs, en passant par des agents de saisie et des techniciens spécialisés. Selon les détails publiés par le portail La Vie Sénégalaise, ce recrutement massif répond à un besoin croissant de données fiables et actualisées pour orienter les politiques publiques de développement économique et social du pays.





Les candidats intéressés doivent soumettre leur dossier via la plateforme numérique dédiée de l'ANSD, conformément à la politique de dématérialisation des procédures administratives en vigueur. L'agence insiste sur la rigueur du processus de sélection, qui comprendra une phase de présélection sur dossier suivie de tests techniques et d'entretiens de motivation.





Cette annonce constitue une opportunité majeure pour les jeunes diplômés et les professionnels du secteur des statistiques au Sénégal, dans un contexte de promotion de l'emploi des jeunes porté par les autorités étatiques.



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Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 11 avril 2026 à 17 heures précises.



MS/Ndarinfo



