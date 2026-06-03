Économie : Le brillant parcours de Bassirou Sarr, nommé ministre du Budget

Le nouveau ministre délégué chargé du Budget, Bassirou Sarr, est un économiste et mathématicien de formation, mais aussi un expert accompli de la gestion des finances publiques et de la régulation financière.





Ancien directeur de cabinet de l’ex-ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, il a également officié comme conseiller technique de ce dernier, qui reste son autorité de tutelle à la tête du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan. À ces différents postes administratifs, ce grand commis de l'État a joué un rôle de premier plan dans la conception, la coordination et le suivi de réformes économiques et financières majeures.





Selon une note biographique officielle, M. Sarr a activement contribué au renforcement de la gouvernance des finances publiques sénégalaises, à l’amélioration de la mobilisation des recettes et à la modernisation globale de l’action publique.





Spécialiste de la structuration de réformes multisectorielles, cet expert a forgé une solide expérience à New York et au sein de la Direction générale des impôts et des domaines (DGID). Titulaire d’un master d'analyse et de politique économiques de la Paris School of Economics et de l’EHESS, ainsi que d’une licence de mathématiques du Carleton College aux États-Unis, il a conseillé plusieurs institutions financières internationales avant de rejoindre l'administration sénégalaise. Reconnu pour sa rigueur analytique, il a notamment contribué à l’élaboration des projets pétroliers et gaziers du Sénégal, tout en travaillant sur des mécanismes financiers innovants face au changement climatique.





Pour l’exercice de ses nouvelles fonctions ministérielles, Bassirou Sarr entend mettre cette riche expérience au service du renforcement de la soutenabilité des finances publiques et du financement durable des priorités de développement du pays.





MS/NDARINFO







