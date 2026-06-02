Bracelets électroniques : Le PJF saisi d’un scandale de 11 milliards FCFA.

Le Pool Judiciaire Financier (PJF) a officiellement annoncé l’ouverture d’une information judiciaire concernant le dossier de l’acquisition des bracelets électroniques, un marché public estimé à un montant global de 11 178 602 018 francs CFA. Selon le communiqué officiel du Parquet financier daté du 1er juin 2026, cette procédure fait suite à une enquête préliminaire ouverte initialement le 24 octobre 2024.





Les investigations approfondies menées par les services compétents ont mis en évidence de nombreuses irrégularités présumées particulièrement graves, touchant directement à la fois les procédures de passation et les conditions d’exécution des marchés publics signés respectivement le 22 octobre 2020 et le 6 juillet 2023.







Devant la gravité des charges constatées, le Procureur de la République financier a saisi le 3ème cabinet d’instruction du PJF pour faire toute la lumière sur ce dossier. Les infractions visées par l'action publique s'avèrent particulièrement lourdes d'un point de vue pénal.





L'information judiciaire est officiellement ouverte pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics, de faux et usage de faux, ainsi que de blanchiment de capitaux. Cette affaire marque une étape importante dans l'activation opérationnelle des nouvelles juridictions financières du pays face aux délits économiques d'envergure.





MS





