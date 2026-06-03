Pastef : Ousmane Sonko annonce des sanctions contre les ministres nommés

Le président de PASTEF, Ousmane Sonko, s’est exprimé sur la présence de certains cadres du parti au sein du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo. Le leader du parti a été catégorique : selon lui, aucun membre de Pastef ne siège dans l’actuelle équipe gouvernementale au nom de la formation politique.





Face aux journalistes, il a fermement réfuté toute tentative d'association de son mouvement à la nouvelle équipe : « Ils ont essayé de créer la confusion en affirmant qu’il y a des ministres de Pastef dans le gouvernement. Aucun membre de Pastef ne siège dans ce gouvernement pour le compte du parti. Ceux qui y sont participent à titre personnel et ne représentent pas Pastef », a déclaré Ousmane Sonko. Pour rappel, quelques minutes avant l’annonce de la composition du nouveau gouvernement, Pastef avait publié un communiqué précisant qu’il ne disposerait d’aucun représentant dans l’équipe dirigée par Ahmadou Al Aminou Lo.





Malgré cette position officielle, plusieurs hauts responsables du parti ont été nommés ou maintenus à des postes ministériels stratégiques, ouvrant la voie à des procédures disciplinaires. Sont notamment concernés Yankhoba Diémé, nommé ministre des Forces armées, Moussa Balla Fofana à l'Urbanisme et aux Collectivités territoriales, Alioune Dione à la Microfinance, ainsi que le Dr Ibrahima Sy qui conserve le portefeuille de la Santé. Par ailleurs, deux députés élus sous la bannière de la majorité, Marie-Angélique Mame Selbé Diouf et Abdou Lahad Ndiaye, ont également fait leur entrée dans le gouvernement.





Face à ce qu'il considère comme une dissidence individuelle, Ousmane Sonko a annoncé que le parti examinerait la situation des responsables concernés conformément à ses règles internes. « Le parti dispose de procédures. Pastef va traiter leur cas. Aujourd’hui, Pastef compte zéro ministre dans le gouvernement », a-t-il insisté avec fermeté.





MS/NDARINFO

