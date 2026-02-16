Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Enquête Abdoulaye Bâ : Un étudiant de Master 1 arrêté par la Sûreté urbaine

Lundi 16 Février 2026

L'enquête sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Bâ, survenue dans un contexte de chaos à l'UCAD, progresse avec des éléments troublants.


Selon le Journal Enquête, la victime aurait chuté du quatrième étage d'un immeuble du campus. L'autopsie et les témoignages recueillis visent à établir s'il s'agit d'un accident ou d'un acte criminel lié aux récentes tensions.
 

Dans le cadre de cette procédure, Amadou Cheikhou Oumar Diallo, étudiant inscrit en Master 1 à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG), a été appréhendé par les éléments de la Sûreté urbaine hier, dimanche.

Alors que la médiation de l'UCAD, par la voix du Pr Ndiacé Diop, s'exprime sur la crise, les étudiants maintiennent la pression pour obtenir justice.

MS/NDARINFO
 


