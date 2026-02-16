Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Réseau de mœurs : 4 nouvelles arrestations, dont un Français, après l'aveu de Magib Seck

Lundi 16 Février 2026

Réseau de mœurs : 4 nouvelles arrestations, dont un Français, après l'aveu de Magib Seck

Le quotidien Libération révèle ce matin les détails de l'arrestation d'Ibrahima Magib Seck,en  treizième suspect interpellé dans le cadre de l'affaire dite "Pape Cheikh Diallo et Cie".

Localisé à Saly après avoir pris la fuite, le commerçant a été appréhendé par les gendarmes de la Brigade de Recherches. L'exploitation technique de son téléphone portable a mis à nu un contenu compromettant composé de nombreuses vidéos à caractère sexuel.
 

Ibrahima Magib Seck, dont le nom avait déjà circulé dans l'affaire Hiba Thiam, a admis lors de son interrogatoire être un « mbaraan » (partenaire rémunéré) de Pape Cheikh Diallo et de son cercle. Ces aveux ont provoqué un effet domino : trois autres personnes, dont un citoyen français, ont été interpellées dans la foulée.

Tandis que les enquêteurs s'attellent à identifier les autres protagonistes apparaissant sur les vidéos, l'affaire continue de secouer l'opinion publique par son ampleur et les profils des personnes impliquées.
 
MS/NDARINFO

 


