Régularisation massive en Espagne : 500 000 migrants concernés, une aubaine pour les Sénégalais

L'Espagne a franchi une étape historique dans sa politique migratoire avec l'annonce, le 27 janvier 2026, d'une opération de régularisation extraordinaire concernant plus de 500 000 personnes. Cette mesure, la plus importante depuis 2005, répond à des besoins économiques et démographiques pressants dans des secteurs vitaux tels que l'agriculture, le bâtiment et la restauration. Pour bénéficier de ce titre de séjour assorti d'un permis de travail, les candidats doivent notamment prouver leur présence sur le territoire espagnol depuis au moins cinq mois avant le 31 décembre 2025 et présenter un casier judiciaire vierge.





La communauté sénégalaise, forte de milliers de compatriotes déjà intégrés socialement mais souvent sans statut légal, se retrouve au cœur de ce processus. Un passeport en cours de validité étant la pièce maîtresse du dossier, le Consul général du Sénégal à Madrid, Mamadou Lô, a pris les devants pour faciliter les démarches administratives. Une mission consulaire mobile sera ainsi déployée dans les îles Canaries dès le 13 février 2026, débutant à Fuerteventura avant de rejoindre Las Palmas les 14 et 15 février, pour s'achever à Tenerife les 16 et 17 février. Cette proximité administrative vise à garantir qu'aucun ressortissant sénégalais ne soit laissé pour compte faute de documents officiels.





Sur l'échiquier politique espagnol, cette initiative portée par une mobilisation citoyenne de 700 000 signatures suscite des débats passionnés. Si les partis progressistes saluent une réponse pragmatique et humaine, la droite (PP) et l'extrême droite (Vox) mettent en garde contre un éventuel "appel d'air" et des risques pour la sécurité juridique.



Au-delà des clivages, cette régularisation massive est perçue par les spécialistes comme un levier majeur pour réduire l'économie informelle et renforcer la cohésion sociale, offrant aux bénéficiaires un accès complet à la sécurité sociale, aux soins de santé et à une protection accrue contre l'exploitation.





NDARINFO avec Momar Dieng DIOP



