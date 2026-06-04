Enseignement supérieur : 50 projets financés, le legs du ministre Daouda Ngom avant son départ

Au moment de quitter ses fonctions ministérielles, il a exprimé une immense fierté pour le travail accompli en commun, notamment à travers la mise en place du Fonds compétitif pour la recherche à impact ESPOIR-JEUNES.





Face à la qualité exceptionnelle des propositions reçues, le ministre sortant a annoncé que ses services ont décidé d'aller au-delà des engagements initiaux en finançant 50 projets de recherche au lieu des 40 prévus, sur un total de 425 dossiers complets évalués, représentant un taux de sélection de près de 12 %.







Cet effort financier d'envergure est soutenu par une enveloppe globale de 2 milliards 600 millions de FCFA. Les projets retenus couvrent des secteurs stratégiques variés tels que l'agriculture, la santé, l'environnement, le numérique ainsi que les Sciences Humaines et Sociales (SHS).





En adressant ses félicitations chaleureuses aux lauréats, le Pr Daouda Ngom a affirmé quitter son ministère avec sérénité, convaincu que ces investissements porteront des fruits durables pour la souveraineté scientifique et l'innovation au Sénégal.





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