Convergence UA-UPA : Ousmane Sonko réclame une cohérence politique à l'échelle africaine

Cette rencontre s'est tenue en marge de la 85ᵉ session du Comité exécutif de l’UPA. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les missions, l’organisation et les perspectives de renforcement de cette institution continentale, dans un contexte marqué par des défis croissants pour l'Afrique.



À cette occasion, Ousmane Sonko a formulé plusieurs suggestions majeures visant à améliorer l’efficacité de l’action de l’organisation.





Le titulaire du perchoir a notamment plaidé pour une réforme en profondeur de son fonctionnement, afin de renforcer son impact sur les grandes orientations politiques et institutionnelles du continent.



Le Président de l’Assemblée nationale a également souligné l’importance d’une meilleure harmonisation entre les décisions de l’UPA et celles de l’Union africaine (UA). Selon lui, cette convergence est indispensable pour assurer une plus grande cohérence dans l’action globale des institutions africaines.





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