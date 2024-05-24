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Equipe nationale : Aliou CISSE publie une liste de 26 joueurs

Vendredi 24 Mai 2024

Equipe nationale : Aliou CISSE publie une liste de 26 joueurs
La liste de l’Equipe Nationale du Sénégal pour les matchs contre la RD Congo et la Mauritanie

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Nottingham Forest), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Mikayil Faye (FC Barcelone), Arouna Sangante (Le Havre AC), Formose Mendy (FC Lorient), Seydou Sano (Al-Gharafa), Mikayil Faye (FC Barcelone)

Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (FC Metz), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (OM), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton), Dion Lopy (Almería)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (OM, Habib Diallo (Al-Shabab), Iliman Ndiaye (OM), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (FC Lorient), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Abdallah Sima (FC Rangers).
 


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