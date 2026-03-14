Escalade en Irak : L'ambassade américaine ciblée par un missile en pleine Zone verte

L'enceinte de l'ambassade des États-Unis à Bagdad a été la cible d'un tir de missile ce vendredi 13 mars 2026. Le projectile a frappé un héliport situé à l'intérieur du complexe diplomatique, l'un des plus vastes au monde, situé dans la Zone verte ultra-sécurisée de la capitale irakienne.





Bien que l'ambassade n'ait pas encore officiellement commenté l'incident, des vidéos amateurs montrent d'épaisses colonnes de fumée s'élevant du site. Cette attaque survient dans un contexte de tensions extrêmes, au lendemain d'une frappe de drone dans le nord de l'Irak ayant coûté la vie à un soldat français.



Vendredi, les services diplomatiques américains ont renouvelé leur alerte de sécurité de niveau 4, avertissant que les intérêts américains restent des cibles privilégiées pour l'Iran et ses milices affiliées dans la région.





MS/NDARINFO



