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Réseau criminel : l'escroquerie au visa débouche sur une saisie virtuelle de 2 milliards de fCfa en faux billets

Mardi 19 Mai 2026

Réseau criminel : l'escroquerie au visa débouche sur une saisie virtuelle de 2 milliards de fCfa en faux billets

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a démantelé à Saint-Louis un important réseau criminel mêlant escroquerie au visa et faux monnayage. Les investigations policières, déclenchées à la suite d'une plainte pour une arnaque au visa Schengen à hauteur de 4,14 millions de francs CFA, ont finalement mené à la découverte d'un trafic de fausse monnaie portant sur des billets de banque évalués à plus de deux milliards de francs CFA. Trois suspects ont été déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Louis.
 

Le piège du centre VFS Global et le déballage numérique des téléphones

 

L'affaire a débuté le 12 du mois courant avec la plainte d'un ressortissant gambien, grugé par le principal suspect à la suite d'une rencontre dans un restaurant en Gambie. Attiré à Dakar sous le prétexte de formaliser sa demande de visa pour la France, le plaignant a été pris en charge aux abords du centre VFS Global par des complices. Le mode opératoire consistait à simuler l'oubli du passeport pour interrompre la procédure officielle, puis à orienter la victime vers un multiservice mitoyen pour lui fabriquer un faux récépissé de l'ambassade de France. Après un retour temporaire en Gambie, la victime a été rappelée à Dakar où, à bord d'un véhicule, un faux visa lui a été présenté avec interdiction de le photographier. Une fois le virement bancaire de 2,9 millions de francs CFA effectué sur le compte du cerveau présumé, le réseau a frauduleusement prétexté le vol du passeport.
 

L'interpellation du suspect principal par la DNLT a fait basculer le dossier lors de l'exploitation de son téléphone portable. Les enquêteurs de la division y ont découvert des discussions WhatsApp contenant des images et des vidéos de valises remplies de faux billets d'une valeur de deux milliards de francs CFA, ainsi qu'une vidéo montrant le mis en cause manipulant neuf liasses de 10 000 dollars en faux billets américains.

Les interpellations successives de ses deux acolytes ont mis en lumière un projet de partage de devises et des transactions de quatre millions de francs CFA destinées à l'achat de « mercure » pour des rituels mystiques d'enrichissement. Acculé par l'expertise technique, le cerveau présumé a désigné un ressortissant malien en fuite, ayant quitté précipitamment une cité religieuse, comme le détenteur physique des faux billets. Les recherches se poursuivent activement pour localiser la contrefaçon monétaire.
 

MS/NDARINFO
 



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