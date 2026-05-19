Parcelles-Assainies : un commerçant simule le cambriolage de sa boutique pour dissimuler le détournement d’une tontine

Le commissariat d'arrondissement des Parcelles-Assainies a déféré ce mardi 19 mai 2026 au parquet de Dakar le commerçant M. T. Sèye, poursuivi pour détournement de fonds. Le mis en cause, domicilié à l’Unité 11 de la commune, avait lui-même brisé les cadenas de son propre établissement commercial afin de simuler une effraction criminelle. Cette mise en scène visait à justifier frauduleusement la disparition de l'argent d'une tontine de Tabaski qu'il gérait et dont le montant global s'élevait à 1 521 000 francs CFA.





Collectif de victimes, aveux complets et déferrement au parquet

Les fonds lui avaient été confiés au fil des mois par un groupe majoritairement composé de femmes, en vue de couvrir les dépenses familiales liées aux prochaines célébrations de la Tabaski. Le 4 mai 2026, le gérant a alerté les adhérentes en affirmant que sa boutique avait été vandalisée et dévalisée au cours de la nuit. Face aux incohérences flagrantes du récit et aux zones d'ombre entourant le prétendu vol, les victimes se sont constituées en collectif pour déposer une plainte formelle.



Convoqué par les enquêteurs, le commerçant a d'abord maintenu ses déclarations avant de passer aux aveux complets lors de son audition. Il a reconnu avoir forcé le rideau de fer de son magasin et détruit les systèmes de fermeture pour brouiller les pistes, après avoir entièrement dilapidé l'épargne des cotisantes à des fins personnelles. M. T. Sèye a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.





MS/NDARINFO



