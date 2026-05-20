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Drame à Keur Mbaye Fall : un gérant de quincaillerie retrouvé mort ligoté dans sa chambre

Mercredi 20 Mai 2026

Drame à Keur Mbaye Fall : un gérant de quincaillerie retrouvé mort ligoté dans sa chambre

La localité de Keur Mbaye Fall est plongée dans la consternation à la suite d'un homicide d'une rare violence. Dans son édition de ce mercredi 20 mai 2026, le quotidien L'Observateur rapporte que Moustapha Samb, un gérant de quincaillerie âgé de 38 ans, a été retrouvé mort dans la chambre qu’il louait à proximité de l’arrêt Djouma Dji.

La découverte macabre a été faite ce mardi après-midi par le père de la victime, inquiet de son absence prolongée. Saisie de l'affaire, la gendarmerie de la Zone Franche a immédiatement procédé aux constatations d'usage et ouvert une enquête judiciaire.
 

Le scénario d'un crime en réunion et le mystère du mobile

 

Selon les premiers témoignages et les constatations matérielles recueillis sur les lieux, la victime aurait été surprise par ses bourreaux directement sur son lieu de travail. Les assaillants l’auraient ensuite contraint à rejoindre sa chambre locative, où il a été solidement attaché avant d'être exécuté. Au regard des éléments de l'enquête, la gendarmerie privilégie fermement la piste d'un crime commis en réunion. Le gérant, décrit comme un homme de forte corpulence, n'aurait pas pu être neutralisé et maîtrisé par une seule personne, ce qui atteste l'implication de plusieurs individus.

Pour l’heure, le mobile de cet assassinat crapuleux demeure inconnu et aucune disparition de numéraire ou de biens n'a encore été formellement quantifiée. Les techniciens en scène de crime poursuivent leurs investigations, bien qu’aucune interpellation n'ait été signalée pour le moment.
 

MS/NDARINFO

 



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