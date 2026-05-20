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Sécurité publique : un récidiviste sous bracelet électronique interpellé avec une machette sur la VDN 3

Mercredi 20 Mai 2026

Sécurité publique : un récidiviste sous bracelet électronique interpellé avec une machette sur la VDN 3

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles-Assainies a procédé, le jeudi 14 mai 2026, à l’interpellation d’un individu récemment sorti de prison. Le suspect est poursuivi pour détention d’arme blanche et vol avec violence commis en réunion. L'homme circulait au sein du cortège motorisé d’un jeune lutteur en direction de l’Arène nationale lorsqu’il a été repéré et intercepté par les forces de l’ordre, qui effectuaient une mission de sécurisation sur cet axe routier majeur.
 

Course-poursuite sur la VDN 3, saisie d'une machette et dépôt de plainte

 

Alertée par le déplacement du convoi de supporters entre Grand Médine et l’Arène nationale, la Brigade de Recherches (BR) a pris en filature le cortège jusqu’à la VDN 3. C’est à cet endroit qu’un automobiliste a signalé la présence de deux individus à moto commettant des actes délictueux à la faveur de l'embouteillage créé par le convoi. Les policiers ont intercepté une moto Honda SH 125 de couleur bleue transportant deux hommes connus des fichiers centraux de la police. Si le conducteur a réussi à s'enfuir en s'engouffrant dans les ruelles adjacentes, l'intervention a permis de neutraliser le passager. La fouille corporelle a révélé une machette dissimulée sous ses vêtements.
 

Quelques heures après son placement en garde à vue, une jeune femme s’est présentée au commissariat pour déposer plainte après avoir été victime d'un vol à l’arraché de son sac à main contenant son téléphone portable dans le même secteur géopolitique. Les investigations techniques menées par les enquêteurs révèlent que les deux suspects venaient de purger une peine de cinq ans de prison et se trouvaient sous contrôle judiciaire avec le port obligatoire d’un bracelet électronique. Le second suspect, formellement identifié, fait l’objet d’un avis de recherche actif par l'ensemble des unités de police de la région.

MS/NDARINFO
 



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