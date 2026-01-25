FSF : Les révélations explosives d'Abdoulaye Fall sur la finale à Rabat

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a livré samedi dans les locaux de la RTS une prise de parole offensive sur l'organisation de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc. Devant plusieurs membres de la FSF, il a dénoncé les conditions imposées à l'équipe nationale et accusé la Confédération africaine de football d'être sous influence
marocaine.
"Le Maroc n'a jamais pensé pouvoir perdre cette Coupe d'Afrique, surtout après s'être qualifié en finale. Il n'y a jamais eu un pays qui s'est opposé autant au Maroc comme le Sénégal l'a fait", a déclaré le dirigeant, qui a détaillé plusieurs griefs concernant l'organisation de la finale remportée par les Lions de la Téranga.
Abdoulaye Fall a notamment révélé que l'hôtel proposé à la délégation sénégalaise, communiqué seulement vingt-quatre heures avant le départ pour Rabat, se trouvait en centre-ville avec une pollution sonore importante. Il a également dénoncé la tentative d'imposer le centre d'entraînement Mohammed VI à la veille de la finale. "Le problème est que, une fois dedans, tu n'as plus de secrets. Tout ce que tu travailles est su par tes adversaires", a-t-il expliqué, justifiant le refus catégorique du Sénégal.
Le président de la FSF a également révélé n'avoir reçu que trois tickets pour la délégation sénégalaise, s'interrogeant sur l'équité de traitement. "Vous trouvez ça normal pour une équipe finaliste de la CAN ? Vous trouvez normal que tout revienne au Maroc ?", a-t-il lancé.
Concernant l'arbitrage, Abdoulaye Fall a dénoncé une désignation tardive de l'arbitre Jean-Jacques Ndala, annoncée à vingt-deux heures la veille du match, privant ainsi le Sénégal de son droit de contestation dans les délais réglementaires. "En réalité, nous avions tout compris", a-t-il laissé entendre, évoquant une volonté délibérée de favoriser le Maroc.
Le dirigeant sénégalais a accusé le royaume chérifien de contrôler la CAF à travers la vice-présidence et d'intimider les autres fédérations africaines. "Les autres pays ont peur du Maroc. Ils ont peur de prendre position contre le Maroc", a-t-il affirmé, tout en précisant entretenir des relations personnelles avec son homologue marocain Fouzi Lekjaa.
