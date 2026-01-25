FSF : Les révélations explosives d'Abdoulaye Fall sur la finale à Rabat

Abdoulaye Fall a notamment révélé que l'hôtel proposé à la délégation sénégalaise, communiqué seulement vingt-quatre heures avant le départ pour Rabat, se trouvait en centre-ville avec une pollution sonore importante. Il a également dénoncé la tentative d'imposer le centre d'entraînement Mohammed VI à la veille de la finale. "Le problème est que, une fois dedans, tu n'as plus de secrets. Tout ce que tu travailles est su par tes adversaires", a-t-il expliqué, justifiant le refus catégorique du Sénégal.



